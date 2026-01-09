صراع التعويض بين التعاون والشباب

يبحث فريق التعاون الأول لكرة القدم، عن مواصلة نتائجه الإيجابية في الموسم الجاري من دوري روشن السعودي وتلافي خسارته في الجولة الماضية والبقاء في مراكز الصدارة حينما يستقبل، الجمعة، نظيره الشباب لحساب الجولة 14 على ملعبه في بريدة.

وتعد المواجهة هي الـ31 بين الفريقين في دوري المحترفين منذ انطلاقته موسم 2008ـ 2009.

وتميل الكفة تاريخيًا في دوري المحترفين لسكري القصيم، إذ نجح في تحقيق 12 انتصارًا، فيما كسب الشباب 10 لقاءات، وحضر التعادل في 8.

وفي الجولة الماضية تعثر الفريقان إذ خسر التعاون من الاتحاد، وخسر الشباب أمام الفتح.

وقبل انطلاق الجولة الخميس يحتل التعاون المركز الثالث برصيد 28 نقطة وبفارق 4 نقاط عن الهلال، فيما يأتي الشباب في المركز الخامس عشر برصيد 8 نقاط.