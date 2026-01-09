الاتحاد يستهدف الثالثة ضد الخلود

يحل فريق الاتحاد الأول لكرة القدم ضيفًا على الخلود، الجمعة عند الـ 08:30 مساءً، على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية في بريدة، ضمن منافسات الجولة الـ14 من دوري روش السعودي.

وسبق للفريقين أن التقيا بدوري المحترفين في مباراتين فقط الموسم الماضي، وحقق القطب الجداوي الفوز فيهما 1ـ0 و4ـ3.

ويسعى «الضيوف» إلى تحقيق انتصارهم الرابع على التوالي منذ العودة بعد فترة التوقف الماضية، إذ كسب الشباب ونيوم والتعاون، فيما حقق «المستضيف» فوزًا كبيرًا قوامه خمسة أهداف في مباراته الأخيرة أمام الفيحاء، خارج أرضه، على الرغم من تعثره بخسارتين أمام التعاون والهلال.

ويأمل البرتغالي سيرجيو كونسيساو العودة من بريدة بالنقاط الثلاث، ومواصلة زحفه نحو المقدمة، من خلال اعتماده على جميع عناصره الأجنبية، في مقدمتهم الفرنسي كريم بنزيما «القائد» وبيرجوين وموسى ديابي.

في حين يهدف الإنجليزي ديس باكنجهام، مدرب الخلود، إلى السير بالنتائج الإيجابية مثلما حدث في مواجهة الفيحاء، باعتماده على المهاجم ماوليدا، والإنجليزي جون باكلى، صانع الألعاب.

ويحتل الخلود المرتبة الـ 12 في قائمة ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 12 نقطة، فيما يقف الاتحاد في المرتبة السادسة بـ 23 نقطة.