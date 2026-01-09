الكاميرون.. يلوّح بالعبور السابع

يواصل المنتخب الكاميروني الأول لكرة القدم، رحلة البحث عن نجمة سادسة، في كأس الأمم الإفريقية، ويستهدف مقعدًا في المربع الذهبي للنسخة الجارية، عبر مهمة صعبة، عندما يواجه صاحب الأرض المغربي، الجمعة، في ربع النهائي، لتستهدف «الأسود غير المروضة» عبورًا تاريخيًا سابعًا من هذا الدور.

وبعد اعتماد دور الثمانية، للمرة الأولى، في نسخة السنغال 1992، بلغ المنتخب الكاميروني هذا الدور في 10 مناسبات، وكان له فيها محصلة إيجابية، بدءًا من إقصاء أصحاب الأرض عام 1992، بعد الفوز على السنغال بهدف متأخر سجله إرنست إيبونجي في الدقيقة 89.

وغاب منتخب الكاميرون عن نسخة تونس 1994، ثم انتهت رحلته في دور المجموعات في النسخة التالية عام 1996، إلى أن عاد إلى ربع النهائي من جديد في بوركينا فاسو عام 1998، لكن أقصي بعد خسارته أمام منتخب الكونغو الديمقراطية بهدف دون رد.

وطوى الكاميرونيون جراحهم مع بداية الألفية الجديدة، مع تتويجهم بلقب نسخة 2000، وحفاظهم على لقبهم في النسخة التالية، وشهدت رحلتيْهم فوزًا على الجزائر، بهدفين لصامويل إيتو ومارك فيفيان فوي في ربع نهائي 2000، وإقصائهم للمنتخب المصري بهدف سجله باتريك مبوما في ربع نهائي نسخة 2002.

وخسر الكاميرونيون لقبهم، عام 2004، بعد الخسارة أمام نيجيريا، بنتيجة 1ـ2، في الدور ربع النهائي، وكان الدور نفسه محطة انتهاء رحلتهم في نسخة مصر 2006، بعد الخسارة أمام كوت ديفوار، في مباراة شهيرة انتهت بالتعادل، وحسمتها ركلات ترجيح ماراثونية، بعد تنفيذ كل فريق لـ 12 ركلة، إلى أن أهدر إيتو الركلة الكاميرونية الأخيرة.

ووصل المنتخب الكاميروني إلى المباراة النهائية لنسخة 2008، وطريقه إليها عرف فوزًا صعبًا على تونس في ربع النهائي، إذ تقدّم 2ـ0 قبل مرور نصف ساعة، وأدرك التونسيون التعادل في وقت متأخر، وصولًا إلى تسجيل ستيفان مبيا هدف الفوز في الدقيقة الثالثة من الشوط الإضافي الأول.

وتعرّض المنتخب الكاميروني لخسارته الأخيرة في ربع النهائي، خلال نسخة 2010، عندما سقط أمام مصر بنتيجة 1ـ3، ثم عاش تجارب مخيبة في النسخ التالية، إذ لم يشارك في نسختيْ 2012 و2013، واكتفى بالحضور في دور المجموعات لنسخة 2015، لكنه اعتلى المنصة على أراضي الجابون عام 2017، بعد فوزه على مصر في النهائي، وسبق ذلك فوزه على السنغال بركلات الترجيح في ربع النهائي.

وسجّل الكاميرونيون حضورهم الأخير في ربع النهائي في نسخة 2021، والتي شهدت عبورهم السادس والأخير من الدور ربع النهائي، بعد الفوز على جامبيا بهدفيْن سجلهما كارل توكو إيكامبي، لاعب أبها والاتفاق والفتح السابق.