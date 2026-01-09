ربع النهائي .. السلبية تلاحق المغرب

يسعى المنتخب المغربي الأول لكرة القدم إلى إثبات اعتلائه قائمة أبرز المرشحين للظفر بلقب كأس الأمم الإفريقية، مستفيدًا من عاملي الأرض والجمهور، ونجومه الكثر، إذ يطمح لحجز مقعد في المربع الذهبي، عندما يواجه الكاميرون، الجمعة، ومحو نتائجه السلبية تاريخيًّا في الدور ربع النهائي.

وفرض منتخب «أسود الأطلس» نفسه قوة قارية ضاربة في السبعينيات والثمانينيات، إذ تُوّج بلقبه الوحيد عام 1976، وحقق المركز الثالث في 1980، والمركز الرابع في نسختي 1986 و1988، إلا أنَّ الدور ربع النهائي لم يحضر في أي من هذه النسخ، وحضر للمرة الأولى في نسخة 1992، مع ارتفاع عدد المنتخبات المشاركة حينها إلى 12.

وانتظر منتخب المغرب حتى نسخة 1998 لتسجيل حضوره الأول في الدور ربع النهائي، مع جيل مميز ضمّ نور الدين النيبت، مصطفى حجي، يوسف شيبو، صلاح الدين بصير، أحمد بهجا وغيرهم، فتصدر مجموعته في دور المجموعات، قبل الخسارة أمام جنوب إفريقيا 1ـ2 في ربع النهائي.

وكان المنتخب المغربي قاب قوسين من تحقيق لقبه القاري الثاني، في نسخة تونس 2004، حين نجح في تجاوز الدور ربع النهائي للمرة الوحيدة، بفوزه على الجزائر في مباراة دراماتيكية، إذ تقدم المنتخب الجزائري في الدقيقة «84»، قبل أن يسجل عادل الشماخ هدف التعادل في الدقيقة «94»، وصولًا إلى تسجيل أسود الأطلس هدفيْن في الشوط الإضافي الثاني عن طريق مصطفى حجي وجواد الزايري، لكن الفرحة لم تكتمل، بعد خسارة المباراة النهائية أمام أصحاب الأرض.

ولم يصل المنتخب المغربي إلى دور الثمانية في 6 نسخ متتالية بعد ذلك، وعاد إليه في نسخة 2017، ليخسر أمام مصر بهدف نظيف سجَّله محمود كهربا في الدقيقة 88، فيما جاء ظهوره الأخير في هذا الدور في نسخة 2021، لكنه خسر مجددًا أمام «الفراعنة» بنتيجة 1ـ2 بعد التمديد.