كأس آسيا.. الأخضر لا يخسر في الثانية

يواجه المنتخب السعودي تحت 23 عامًا لكرة القدم، نظيره الأردني ضمن منافسات الجولة الثانية من كأس آسيا تحت 23 عامًا، مستندًا إلى سجل إيجابي في هذه المرحلة منذ انطلاق البطولة عام 2013.

وخاض المنتخب الأولمبي الجولة الثانية في ست مشاركات سابقة، حقق خلالها ثلاثة انتصارات وثلاثة تعادلات دون أن يتعرض لأي خسارة.

وفي نسخة 2013، فاز الأخضر على الصين بنتيجة 2ـ1 على ملعب السيب في سلطنة عُمان، سجلها عبد الفتاح عسيري ومعتز هوساوي، وتجاوز الأخضر نظيره البحريني 3ـ2 على ملعب خليفة الدولي في الدوحة، بأهداف رائد الغامدي وعبد المجيد الصليهم وعبد الله مادو 2016.

وفي نسخة 2018، تعادل المنتخب السعودي مع العراق سلبيًّا على ملعب تشانجشو في الصين، قبل أن يتكرر التعادل دون أهداف أمام قطر في نسخة 2020 على ملعب تامسات في تايلاند.

كما انتهت مواجهة السعودية واليابان بالتعادل السلبي في نسخة 2022 على ملعب باختاكور في أوزبكستان، فيما سجل الأخضر أكبر انتصاراته في الجولة الثانية خلال نسخة 2024، بعدما فاز على تايلاند بخمسة أهداف دون مقابل على ملعب خليفة الدولي في قطر، سجلها عبد الله رديف «هاتريك»، إلى جانب أيمن يحيى وأحمد الغامدي.

ويدخل المنتخب السعودي مواجهة منتخب الأردن تحت 23 عامًا بحثًا عن مواصلة نتائجه الإيجابية في الجولة الثانية وتعزيز حظوظه في التأهل إلى الدور التالي بعد انتصار على قرغيزستان بنتيجة 1ـ0 في الافتتاح، الثلاثاء الماضي.