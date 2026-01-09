استقرار حالة كاستيلس.. ومغادرته المستشفى

استقرت حالة البلجيكي كوين كاستيلس، حارس مرمى فريق القادسية الأول لكرة القدم، وباتت مطمئنة بعد تعرضه إلى إصابة خلال مباراة النصر، الخميس، وفق مصدر خاص بـ«الرياضية».

وبيّن المصدر ذاته، أن كاستيلس غادر المستشفى الذي نقل إليه إثر التحام مع البرازيلي أنجيلو جابرييل خلال انتصار القادسية على مضيفه النصر 2ـ1، ضمن الجولة 14 من دوري روشن السعودي على ملعب «الأول بارك».

وغادر كاستيلس الملعب احترازيًا بسيارة الإسعاف متجهًا إلى أحد المستشفيات القريبة من ملعب «الأول بارك»، لكن الفحوصات الطبية أثبتت خلوه من أي إصابة خطيرة، وأكدت سلامته الصحية.

ومن المتوقع أن يخضع كاستيلس لمتابعة طبية مستمرة خلال الأيام المقبلة وفق البروتوكول الطبي المعتاد، استعدادًا لاستئناف تدريباته بشكل طبيعي مع الفريق.

وانضم الحارس البلجيكي «33 عامًا» إلى القادسية صيف 2024 قادمًا من فولفسبورج الألماني.

ولعب كاستيلس مع القادسية الموسم الجاري 17 مباراة في جميع المسابقات، استقبل خلالها 22 هدفًا وخرج بشباك نظيفة في 5 لقاءات.