من هو تياجو هداف برينتفورد؟

ولد إيجور تياجو ناسيمنتو رودريجيز، مهاجم فريق برينتفورد الإنجليزي الأول لكرة القدم في 26 يونيو 2001 في منطقة جاما الإدارية قرب برازيليا في البرازيل.

في سن الثالثة عشرة فقد والده فالتر واضطر لمساعدة والدته ماريا ديفا التي تعمل في كنس الشوارع من خلال العمل في البناء وتوزيع النشرات.

لم يفكر أصلًا في مهنة كروية لكنه بدأ اللعب في جريميو أوسيدنتال حيث كان شقيقه يلعب بالفعل، بدأ مسيرته في كرة الصالات ثم خضع لتجارب في عدة أندية قبل الانضمام إلى فريق تحت 17 عامًا في فيري من داخل ولاية بارانا في سن السادسة عشرة.

انتقل المهاجم الشاب بطوله 191 سم،ووزن 78 كيلو جرام بعد ذلك إلى صفوف نادي كروزيرو في عام 2019 حيث تدرج في الفئات السنية حتى وصل للفريق الأول وسجل ظهوره الرسمي الأول في يناير 2020 محرزًا هدفًا في أول مشاركة له، واستمر في تطوير أدائه مع النادي البرازيلي قبل أن يقرر خوض تجربة الاحتراف الخارجي في القارة الأوروبية عبر بوابة لودوجورتس رازجراد البلغاري في عام 2022.

في بلاد البلغار انفجرت موهبة الفتى القادم من الأرياف وحقق أرقامًا تهديفية لفتت الأنظار بمساهمته في الفوز بلقبين متتاليين في الدوري البلغاري لموسمي 2021ـ2022 و2022ـ2023 وكأس بلغاريا 2023 والسوبركوب 2022 وسجل 21 هدفًا في 55 مباراة، ما جعل لعاب الأندية الأوروبية يسيل للظفر بخدماته.

في يونيو 2023 انتقل إلى كلوب بروج البلجيكي مقابل 7.9 مليون يورو، وهو رقم قياسي وسجل في أول مباراتين بالدوري وأنهى الموسم بـ18 هدفًا في 34 مباراة .

في فبراير 2024 أعلن برينتفورد التعاقد معه وسجل أول هدف له في 17 أغسطس 2025 ضد نوتنجهام فورست ثم سجل ثنائية ضد مانشستر يونايتد في 27 سبتمبر 2025 وحصل على جائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي لشهر نوفمبر 2025 بعد خمسة أهداف في أربع مباريات. وسجل أول هاتريك له في 4 يناير 2026 ضد إيفرتون ثم أضاف ثنائية بعد ثلاثة أيام ضد سندرلاند ليصل إلى 16 هدفا في موسم 2025-2026 ويحقق رقما قياسيا لبرازيلي في موسم واحد بالدوري الإنجليزي.

حصل الهداف البرازيلي على الجنسية البلغارية في 2023، ويعيش مع زوجته وطفليه البالغين من العمر اثنين وأربع اعوام في إنجلترا .