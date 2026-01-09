3 ملايين و10 سيارات في فروسية الجنادرية

تنظّم النسخة الثانية من جائزة «مؤسسة الملك عبد الله العالمية للأعمال الإنسانية للخيل»، الجمعة، في ميدان الملك عبد العزيز للفروسية بالجنادرية، بقيمة تتجاوز الـ «3» ملايين ريال.

وتهدف الجائزة إلى تعزيز حضور الفروسية السعودية، من خلال تكريم الملاك والمدربين والخيالة المحليين على جهودهم في إبراز جودة الخيل.

وتتضمن أمسية الجائزة عددًا من الأنشطة والفعاليات المصاحبة لسباقات الخيل، كما خُصّصت جوائز متنوعة للجمهور من مختلف الفئات، تشمل «10» سيارات، و200 تذكرة عمرة، و200 تذكرة لملاهي القدية «Six Flags»، إلى جانب جوائز أخرى، تُقدَّم من خلال مسابقات وأنشطة تنظم من أرض الميدان.

وتشمل الفعاليات مناطق تفاعلية وترفيهية، توفر أجواءً متكاملة للأسر والأطفال، وتسهم في إبراز سباقات الخيل كحدث رياضي واجتماعي يعكس روح الأصالة والتجدد.