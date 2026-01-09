«بسطة الرياض».. 130 ألف زائر

أعلنت أمانة منطقة الرياض، الجمعة، تسجيل فعاليات البسطة حضورًا تجاوز الـ 130 ألف زائر ومشارك.

وتواصل فعاليات «بسطة الرياض» استقبال الزوار في 3 مواقع تشمل شارع التحلية، وحديقة الملتقى، وحديقة الشهداء.

وشهدت الفعاليات حضورًا واسعًا من العائلات والزوار، إلى جانب مشاركة متنوعة للعربات والأنشطة المصاحبة، ما أسهم في تنشيط الحركة داخل مواقع الفعالية، ودعم التجربة المجتمعية.

وتأتي «بسطة الرياض» ضمن رغبة أمانة منطقة الرياض في تفعيل المساحات العامة، وتعزيز البرامج المجتمعية، ودعم الفعاليات التي تسهم في رفع جودة الحياة، وتنمية النشاط الحضري.