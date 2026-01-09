الخليج يُذيق ضمك الهزيمة الخامسة

أذاق فريق الخليج الأول لكرة القدم نظيره ضمك الهزيمة الخامسة خلال مواجهتهما في دوري المحترفين، بعدما تفوق عليه بنتيجة 4ـ0، في اللقاء الذي لعب على ملعب الأمير محمد بن فهد، ضمن منافسات الجولة الـ14 من دوري روشن السعودي.

وعزز الخليج تفوقه التاريخي أمام ضمك، إذ التقى الفريقان في دوري المحترفين بـ 11 مباراة، فاز الخليج في خمس، مقابل ثلاثة انتصارات لضمك، وحضر التعادل في ثلاث مواجهات، كما واصل الخليج هيمنته في آخر أربع مباريات بينهما، بتحقيقه ثلاثة انتصارات وتعادلًا واحدًا، فيما يعود آخر فوز لضمك إلى سبتمبر 2023.

ودخل الخليج اللقاء بقوة، ونجح في افتتاح التسجيل مبكرًا عند الدقيقة الأولى عن طريق اليوناني كونستانتينتوس، بعد تمريرة من البرتغالي بيدرو ريبوتشو، وتلقى ضمك ضربة موجعة بطرد مدافعه الجزائري عبد القادر بدران «24»، قبل أن يضيف اليوناني يورجوس ماسوراس الهدف الثاني «44»، لينتهي الشوط الأول بتقدم الخليج بهدفين دون مقابل.

ومع بداية الشوط الثاني، واصل الخليج ضغطه، وأضاف جوشوا كينج الهدف الثالث «47» بصناعة من اليوناني ديميتريوس كوربيليس، قبل أن يختتم حسين السلطان الرباعية في الدقيقة 80.

وبهذه النتيجة، رفع الخليج رصيده إلى 18 نقطة في المركز التاسع، جمعها من ثلاثة انتصارات وثلاثة تعادلات وخمس هزائم، فيما تجمّد رصيد ضمك عند تسع نقاط في المركز الـ 14، من فوز واحد وستة تعادلات وست هزائم.