ساكا يمدد عقد أرسنال 5 أعوام

وافق بوكايو ساكا، جناح فريق أرسنال الإنجليزي الأول لكرة القدم، على تمديد عقده لخمسة أعوام تنتهي في 2031، وفقًا لتقارير صحافية.

وكشف موقع «ذا أثلتيك» الجمعة، عن أن العقد الجديد سيمنح اللاعب تقديره اللازم باعتباره أحد أفضل اللاعبين في أوروبا.

ويعد الدولي الإنجليزي «24 عامًا» أحدث الأسماء في تشكيلة أرسنال التي توصلت إلى اتفاقات لتمديد عقودها بعد ثنائي الدفاعي البرازيلي جابرييل والفرنسي ويليام ساليبا.

وأمضى ساكا الذي ينتهي عقده الحالي في 2027، معظم مشواره الرياضي مع أرسنال، فبعد مرحلة أوليه مع برافورد انتقل إلى النادي اللندني في 2008 ثم تدرج في صفوف فرقه السنية حتى صعد إلى الفريق الأول في 2019 حيث خاض 190 مباراة سجل فيها 77 هدفًا وصنع 78، وتوج بلقبي الدرع الخيرية «2» وكأس الاتحاد.

دوليًا شارك مع المنتخب الأول في 48 مباراة ولديه 14 هدفًا. ويتوقع أن يكون أحد العناصر الأساسية للمدرب الألماني في تشكيلته لكأس العالم 2026.