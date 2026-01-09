أخضر 23.. تغييران والجوير أساسيا

أجرى الإيطالي لويجي دي بياجو، مدرب المنتخب السعودي تحت 23 عامًا لكرة القدم، تغييرين على التشكيلة الأساسية التي خاضت لقاء قرغيزستان، عند مواجهة الأردن ضمن الجولة الثانية من كأس آسيا، الجمعة.

وقرر دي بياجو إبعاد سالم النجدي وياسين الزبيدي عن القائمة الأساسية، ليجلسا على مقاعد البدلاء، بينما دفع بسليمان هزازي ومصعب الجوير بديلين عنهما في التشكيل الأساسي.

واعتمد المدرب الإيطالي على تشكيلة مكوّنة من حامد يوسف، ومحمد عبد الرحمن، ومحمد الدوسري، وعبد الرحمن العبيد، وسليمان هزازي، وراكان الغامدي، وفارس الغامدي، وفيصل الصبياني، وعبد العزيز العليوة، ومصعب الجوير، وعبد الله رديف.

وكان «الأخضر» قد استهل مشواره في البطولة بالفوز على قرغيزستان بهدف دون مقابل، سجله راكان الغامدي.

ويشارك المنتخب السعودي تحت 23 عامًا في المجموعة الأولى من البطولة إلى جانب منتخبات الأردن، وفيتنام، وقرغيزستان.