إيفانجليستا: استحقوا الفوز.. وطلبت من الإدارة لاعبين جدد

أكد البرتغالي أرماندو إيفانجليستا، مدرب فريق ضمك الأول لكرة القدم، أن المباراة كانت صعبة على فريقه منذ بدايتها، موضحًا أن تسجيل الهدف المبكر زاد من صعوبتها، إلى جانب حصول الجزائري عبد القادر بدران، مدافع الفريق، على بطاقة حمراء، والتي أثّرت في مجريات اللقاء.

وقال البرتغالي: «نعاني في دكة البدلاء من نقص في جودة اللاعبين، ونحن حاليًا في فترة الانتقالات نحتاج خلالها إلى استقطاب عناصر إضافية تمنح الفريق التوازن».

وتابع: «في المرحلة الحالية نحتاج إلى تعزيز الصفوف حتى نتمكن من التدوير، خصوصًا في ظل ضغط المباريات الكبير».

وتحدث عن الخليج قائلًا: «الخليج قدم مباراة ممتازة واستحق الفوز»، مقدمًا شكره للاعبي فريقه على المجهود الذي بذلوه.

وختم حديثه بالقول: «سنعمل على تجهيز الفريق للمباراة المقبلة وتقديم أفضل ما لدينا، وقد اجتمعت مع الإدارة لبحث خيارات التعاقد مع لاعبين جدد في الفترة المقبلة، وأتمنى أن تتسهل الأمور».