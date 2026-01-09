دونيس: دفاعنا مميز.. ولا أعرف مصير هوساوي

أكد اليوناني جورجيوس دونيس، مدرب فريق الخليج الأول لكرة القدم، أن الفوز الذي حققه فريقه يُعد مهمًا بعد سلسلة من النتائج السلبية، التي أعقبت فترة التوقف، مشيرًا إلى أن النقاط الثلاث أعادت الثقة للاعبين.

وأوضح دونيس: «ظهرنا بشكل دفاعي مميز، ونجحنا في الخروج بشباك نظيفة، كل مباراة تحمل ظروفها الخاصة، واستطعنا جعل الخصم لا يقدم مستواه المعتاد، واستفدنا من التفاصيل الصغيرة في المباراة، خاصة التسجيل المبكر».

وأشار مدرب الخليج إلى أن: «غياب مراد هوساوي لم يؤثر على أداء الفريق، وأن النتيجة داخل الملعب كانت واضحة، على الرغم من تأكيده في الوقت ذاته على أهمية اللاعب الكبيرة، واصفًا إياه بأنه عنصر مهم لمستقبل كرة القدم السعودية».

وحول مستقبل هوساوي، أوضح دونيس أنه لا يملك تفاصيل دقيقة بشأن ملف انتقاله، مبينًا أن الإدارة هي الجهة المعنية بذلك، لافتًا إلى أنه في حال انتقال اللاعب سيحتاج إلى التعاقد مع عناصر جديدة في مركزي الهجوم والوسط، مع إشارته إلى عدم وضوح الإمكانات المالية المتاحة للنادي حاليًا.

وختم حديثه: «الفريق عانى في الفترة الماضية من بعض الغيابات، إلا أن الوضع تحسّن بشكل ملحوظ في المرحلة الحالية، وسنواصل العمل على تحقيق النتائج الإيجابية خلال الفترة المقبلة».