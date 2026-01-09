روسينيور: قراري بيدي.. ولا أخشى التحديات

أكد ليام روسينيور، المدرب الجديد لفريق تشيلسي الإنجليزي الأول لكرة القدم، استعداده لاختباره الأول عندما يحل ضيفًا، السبت، على شارلتون، أحد أندية دوري التشامبيون تشيب، ضمن منافسات كأس إنجلترا.

وعُين المدرب الإنجليزي خلفًا للإيطالي إنزو ماريسكا، في واحدة من أكثر الوظائف صعوبة في كرة القدم الإنجليزية، بعد فترة ناجحة قضاها في ستراسبورج الفرنسي العائد أيضًا لشركة «بلوكو» المالكة لتشيلسي.

غادر ماريسكا «ستامفورد بريدج» في الأول من الشهر الجاري، على الرغم من فوزه بكأس العالم للأندية ومسابقة دوري المؤتمر الأوروبي خلال موسمه الأول مع الفريق اللندني. لكن تشيلسي لم يفز إلا في مباراة واحدة من آخر تسع في الدوري الممتاز، فتراجع إلى المركز الثامن.

ويقع على عاتق روسينيور انتشال الفريق من كبوته وقيادته للحصول على مركز مؤهل إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل عبر احتلال أحد المراكز الأربعة الأولى.

وقال روسينيور عشية المباراة في تصريحات صحافية إن مستويات المواهب والقدرات التي رآها خلال الأيام القليلة الماضية من الطراز العالمي. وتابع: «أدى ماريسكا عملًا جيدًا من الناحية التكتيكية، ومهمتي هي الارتقاء بالفريق إلى مستوى أعلى، وسأبذل وفريقي قصارى جهدنا لتحقيق ذلك».

وقال: «إذا كنت خائفًا أو مترددًا، فلا جدوى من أن تكون مدربًا. سأعمل 24 ساعة في اليوم. سأدفع اللاعبين بكل ما أوتوا من قوة لتحقيق النجاح». ورفض روسينيور التلميحات بأنه تم تعيينه ليُنفذ أوامر المجموعة المالكة، قائلًا: «لا أعتقد أنه من الممكن أن يكون المرء في هذا المنصب من دون أن يكون صاحب قراره. أتفهم ما يُقال في الصحافة، فأنا لست غريبًا عن هذا العالم، لكن لا يمكن لأحد أن يكون مدربًا ناجحًا من دون أن يتخذ قراراته بنفسه».

وتابع: «لقد حققنا نجاحًا كبيرًا في ستراسبورج، وأعتزم العمل بالطريقة نفسها هنا».