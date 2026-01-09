مباراة ثالثة على التوالي.. كونسيساو لا يغير تشكيل الاتحاد

قرر البرتغالي سيرجيو كونسيساو، مدرب فريق الاتحاد الأول لكرة القدم، تثبيت التشكيل للمباراة الثالثة على التوالي، مفضلًا بدء مواجهة «النمور» مع الخلود، الجمعة، ضمن الجولة الـ 14 من دوري روشن السعودي، بالأسماء ذاتها التي شاركت أساسية أمام نيوم والتعاون.

واختار كونسيساو للمباراة التي يحتضنها ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية في بريدة، الصربي بريدراج رايكوفيتش، حارس المرمى، وأمامه رباعي الدفاع من اليمين إلى اليسار مهند الشنقيطي، والبرتغالي دانيلو بيريرا، وأحمد شراحيلي، وحسن كادش.

وعلى دائرة الوسط وضع البرازيلي فابينيو، والفرنسي نجولو كانتي، وأمامهما الهولندي ستيفن بيرجوين.

وأسند مركز رأس الحربة إلى الفرنسي كريم بنزيما، وثبّت مواطنه موسى ديابي يمينًا، والبرتغالي روجر فيرنانديش يسارًا.

وواصل كونسيساو إبعاد المدافع الصربي يان كارلو سيميتش، والألباني ماريو ميتاي، لاعب الوسط، بسبب اكتمال عقد الأجانب الثمانية المسموح بإشراكهم، فيما تستمر خسارته خدمات الجزائري حسام عوّار، صانع اللعب، للإصابة، والمالي ممادو دومبيا، لاعب الوسط، المستدعى إلى منتخب بلاده المشارك حاليًّا في كأس الأمم الإفريقية.

وبالتشكيل ذاته، خاض الاتحاد الجولتين الماضيتين وفاز فيهما على نيوم 3ـ1 والتعاون 1ـ0.

وقبل نيوم والتعاون، فاز الاتحاد على الرياض 2ـ1 والشباب 2ـ0 ليسجل سلسلة من 4 انتصارات على التوالي في الدوري.