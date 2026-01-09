بـ3 ساعات.. العطية الأسرع في «سادسة» داكار

حقَّق السائق القطري ناصر صالح العطية أسرع توقيت خلال المرحلة السادسة من رالي داكار 2026 السعودية، الجمعة، متقدمًا على زميله في فريق داسيا الفرنسي سيباستيان لوب، ما سمح لـ«العنابي» بتصدر الترتيب العام.

وفي هذه المرحلة الطويلة التي امتدت عبر الكثبان الرملية بين حائل والرياض، العاصمة السعودية، اجتاز العطية، المتوَّج باللقب 5 مرات، مسافة 915 كيلومترًا، منها 326 كيلومترًا مرحلة خاصة، في 3:38.28 ساعة.

وقال العطية لموقع رالي دكار الرسمي عندما سُئل ما إذا كان «ملك الكثبان الرملية» قد عاد: «لست الملك ولكنني كنت أبذل قصارى جهدي اليوم. الأيام الخمسة الأولى كانت سهلة، ولكن اليوم حاولنا أن ندفع والسيارة تعمل بشكل رائع».

وأضاف صاحب الـ 55 عامًا: «أنا سعيد جدًّا وعلينا معرفة كم من الوقت تمكنا من الفوز به، صراحة لا أعرف وآمل في أن يكون اليوم جيدًا».

ووصل زميله في الفريق لوب، بطل العالم للراليات تسع مرات، الذي لا يزال يسعى إلى الفوز برالي داكار، متأخرًا بفارق 2:58 دقيقة.

وحلَّ الأمريكي سيث كوينتيرو «تويوتا جازو رايسينج» في المركز الثالث.

وبفضل هذا الفوز المزدوج لفريق داسيا، تصدر العطية الترتيب العام بوقت إجمالي قدره 24:18.29 ساعة متقدمًا بفارق 6:10 دقيقة عن الجنوب إفريقي هنك لاتيجان «تويوتا رايسينج»، و9:13 دقيقة عن الإسباني ناني روما «فورد رايسينج».

وتقدم لوب من المركز الثامن إلى السادس متأخرًا بفارق 17:36 دقيقة عن العطية المتصدر.

ويُعد رالي داكار السعودية من أبرز الفعاليات الرياضية العالمية التي تحتضنها السعودية، حيث يسهم في تعزيز الحراك السياحي والاقتصادي، وإبراز قدرات السعودية التنظيمية، إلى جانب التعريف بتنوع مناطقها الجغرافية والثقافية، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية 2030 في دعم قطاعي الرياضة والسياحة.

يذكر أنَّ رالي داكار 2026، الذي ينظم للعام السابع على التوالي في السعودية حتى 17 يناير الجاري، يضم مشاركة 812 متسابقًا من بينهم 39 مشاركة، يمثلون 69 جنسية من مختلف دول العالم، يتنافسون عبر 433 مركبة موزعة على فئات الرالي المتنوعة، وسيتطلّب السباق قطع مسافة إجمالية تبلغ 7994 كيلومترًا، منها 4840 كيلومترًا من المراحل الخاصة الخاضعة للتوقيت.