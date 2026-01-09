فان دايك: مارتينللي أخطأ.. وردة فعلنا طبيعية

أوضح الهولندي فيرجيل فان دايك، قلب دفاع وقائد فريق ليفربول الإنجليزي الأول لكرة القدم، أن زملاءه كانوا محقين في شعورهم بالاستياء من تصرف البرازيلي جابرييل مارتينللي، لاعب أرسنال، الذي دفع كونور برادلي المصاب بإصابة قوية.

وألقى مارتينللي الكرة باتجاه الأيرلندي الشمالي الدولي، ثم احتك به بعنف وهو ملقى على أرض الملعب في الدقائق الأخيرة من مباراة الفريقين، الخميس، في الدوري الإنجليزي، التي انتهت بالتعادل السلبي على ملعب الإمارات.

وتم نقل برادلي «22 عامًا» على نقالة وغادر الملعب متكئًا على عكازين، وهو يرتدي دعامة لركبته اليسرى.

وقدم مارتينللي اعتذارًا عن الواقعة، التي جاءت في الوقت المحتسب بدل الضائع للشوط الثاني، وكتب على حساب في «إنستجرام»: «تواصلت وكونور عبر الرسائل، واعتذرت له بالفعل».

وأضاف: «لم أكن أدرك مدى خطورة إصابته خلال اللعب، أود أن أقول إنني آسف للغاية على ردة فعلي.. أتمنى مرة أخرى الشفاء العاجل لكونور».

وعمل كل من الأرجنتيني أليكسيس ماك أليستر، والفرنسي إبراهيما كوناتي، على دفع مارتينيلي ردًا على ما فعله تجاه زميلهما.

وقال فان دايك: «كان الجميع مستاء في تلك اللحظة.. لم يقتصر الأمر على لاعبين اثنين، بل شمل الجميع، وهذا أمر طبيعي، ولأن كونور كان في الملعب، ويتم دفعه خارجه، ليس مشهدًا جيدًا».

وتابع في تصريحاته التي نقلتها وكالة الأنباء البريطانية «بي أيه ميديا»: «نركز الآن على كونور، ونأمل ألا تكون الإصابة خطيرة، لكنها لا تبدو جيدة، وسيخضع لفحوص طبية خلال الـ24 ساعة المقبلة، وسنضطر إلى التكيف مع الوضع».