جدة تستضيف أولى بطولات خماسي غرب آسيا

أعلن اتحاد غرب آسيا للخماسي الحديث عن تنظيم أولى بطولات الموسم الرياضي الجديد 2026 باستضافة الاتحاد السعودي خلال الفترة من 13 حتى 18 يناير الجاري بجامعة الملك عبد العزيز في محافظة جدة.

وستشهد بطولة غرب آسيا للثنائي والثلاثي مشاركة 80 لاعبًا ولاعبة من منتخبات دول غرب آسيا يتنافسون في ألعاب السباحة والجري والرماية.

وأكد بدر بالعبيد، رئيس اللجنة المنظمة للبطولة، جاهزية الاتحاد السعودي للخماسي الحديث لاستضافة الحدث، بدعم من اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية ووزارة الرياضة والجهات ذات العلاقة، لتسخير جميع الإمكانات الفنية والتنظيمية لضمان نجاح البطولة وخروجها بصورة مشرفة تواكب تطلعات اتحاد غرب آسيا.

وأوضح بالعبيد أنَّ البطولة تأتي ضمن روزنامة بطولات اتحاد غرب آسيا، وتهدف إلى تطوير رياضة الخماسي الحديث، ورفع مستوى التنافس بين لاعبي ولاعبات دول الإقليم، إلى جانب تعزيز فرص الاحتكاك الفني واكتساب الخبرات الدولية، بما يسهم في إعداد المواهب الواعدة للمشاركات القارية والعالمية المقبلة.

من جانبه، أوضح حسين العبد الوهاب، رئيس اتحاد غرب آسيا، أنَّ فوز السعودية بهذه الاستضافة يجسد ثقة المجتمع الرياضي القاري والدولي في القدرات التنظيمية للسعودية، ويؤكد مكانتها المتقدمة على خارطة استضافة الأحداث الرياضية الكبرى.

وتُعد هذه الاستضافة امتدادًا لجهود الاتحاد السعودي للخماسي الحديث في دعم اللعبة وتعزيز حضورها إقليميًّا ودوليًّا، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية 2030 في تمكين القطاع الرياضي واستضافة الفعاليات الرياضية الكبرى.