13 موسما.. التعاون لا يعرف الهزيمة أمام الشباب في القصيم

كسب فريق التعاون الأول لكرة القدم ضيفه الشباب 2ـ0، ضمن منافسات الجولة الـ14 من دوري روشن السعودي، في اللقاء الذي جرى مساء الجمعة على ملعب النادي في بريدة.

وبهذا الانتصار، واصل «سكري القصيم» سلسلة تفوقه على الشباب في المباريات التي تلعب بالقصيم ضمن دوري روشن، إذ لم ينجح الفريق العاصمي في تحقيق أي فوز على التعاون هناك منذ 13 موسمًا، بواقع 7 انتصارات و6 تعادلات.

وسجل هدفي التعاون الكولومبي روجير مارتينيز من ركلة جزاء عند الدقيقة 27، قبل أن يضيف الفرنسي أنجيلو فولجيني الهدف الثاني في الدقيقة 45+4.

وشهدت المباراة حالتي طرد في صفوف الشباب، الأولى لمحمد الشويرخ عند الدقيقة 18، والثانية لعبد الله معتوق في الدقيقة 90+4.

ورفع التعاون رصيده إلى 31 نقطة في المركز الثالث، معادلًا النصر صاحب المركز الثاني بالرصيد ذاته، فيما تجمد رصيد الشباب عند 8 نقاط، بعد تحقيقه فوزًا واحدًا و5 تعادلات مقابل 7 هزائم.

ويحل التعاون ضيفًا على الأهلي الأربعاء المقبل على ملعب «الإنماء» بمدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة، بينما يواجه الشباب نظيره نيوم على ملعب «الأول بارك» بالرياض في اليوم ذاته.