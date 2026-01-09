مالي تتصدر البطاقات الحمراء

نال منتخب مالي الأول لكرة القدم النصيب الأكبر من البطاقات الحمراء خلال كأس أمم إفريقيا 2025، الجارية في المغرب.

وتلقى لاعبٌ ثالث من مالي، هو القائد إيف بيسوما لاعب الوسط، بطاقة حمراء أمام السنغال، الجمعة في طنجة، ضمن ربع النهائي.

وحصل بيسوما على بطاقتين صفراوين قبل انتهاء الشوط الأول، فغادر مُجبرًا أرضية الملعب.

وطُرِد من المنتخب ذاته المدافع ويو كوليبالي أمام تونس، ضمن ثُمن النهائي، وأمادو حيدرا، لاعب الوسط، أمام جزر القمر، في ثالث جولات مرحلة المجموعات.

ورفع بيسوما عدد اللاعبين الحاصلين على بطاقات حمراء في البطولة إلى تسعة، ثُلثهُم من منتخبٍ واحد، ويُمثِّل الستة الباقون منتخبات مختلفة.

وطُرِد محمد هاني من مصر، وجمال سالم من أوغندا، وخاليدو كوليبالي، نجم دفاع السنغال وفريق الهلال السعودي، وصلاح عادل من السودان، وكينجس كانجوا من زامبيا، فيما كان باسيليو ندونج، من غينيا الاستوائية، أول المطرودين.