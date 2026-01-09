شاموسكا: هدفنا النخبة.. ولن نقف في طريق مندش

أكد البرازيلي بريكليس شاموسكا، مدرب فريق التعاون الأول لكرة القدم، أنَّ هدفه خطف بطاقة مؤهلة إلى دوري أبطال آسيا للنخبة النسخة المقبلة، وفق حديثه في المؤتمر الصحافي عقب الانتصار أمام الشباب 2ـ0، الجمعة، ضمن الجولة الـ14 من دوري روشن السعودي.

وقال المدرب البرازيلي: «كانت مباراة كبيرة، وفي ظل الغيابات التي عانى منها الفريق نشعر بإيجابية كبيرة بعد هذا الفوز والعودة إلى الطريق الصحيح».

وأشار إلى أهمية الفوز على مستوى الترتيب، موضحًا: «هذا الفوز مهم جدًّا، وأصبحنا متساوين في النقاط مع النصر، وهذا أمر نفخر به».

وعن أهداف الفريق خلال الموسم، ذكر: «هدفنا الأساسي كان الوجود ضمن الستة الأوائل، ومع تصاعد النتائج ارتفعت الطموحات، وأصبح هدفنا تحقيق مستوى أعلى والوصول إلى النخبة».

وفي حديثه عن مستقبل سلطان مندش، علَّق: «لاعب ممتاز وأسلوبه رائع، وقد ساعدنا كثيرًا. توجد مفاوضات بخصوصه، وبشكل عام نحن في التعاون لا نقف ضد خروج أي لاعب إذا كان في ذلك منفعة للنادي، وهذه سياسة النادي».

وبخصوص سؤال «الرياضية» حول غياب الفرنسي رومان فيفر، أوضح: «لديه بعض الصعوبات في التأقلم معنا منذ قدومه».

كما تحدث عن وليد الأحمد مؤكدًا قيمته الفنية، قائلًا: «وليد الأحمد لاعب ذو قيمة كبيرة في الدوري السعودي، ويُعد قلب دفاع أساسيًّا. الحصول على مدافع مميز ليس أمرًا سهلًا، ونحن نرغب خلال فترة الانتقالات الشتوية في تدعيم الصفوف».