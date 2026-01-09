ألجواسيل: قدمنا مباراة جيدة.. ومتفائل بالعودة

أبدى الإسباني إيمانويل الجواسيل، مدرب فريق الشباب الأول لكرة القدم، تفاؤله بالعودة إلى طريق الانتصارات، حسبما ذكره خلال المؤتمر الصحافي، الجمعة، عقب الخسارة أمام التعاون 2ـ0 ضمن الجولة الـ14 من دوري روشن السعودي.

وقال المدرب الإسباني: «خسارة قاسية، وقد صافحت مدرب التعاون احترامًا وتقديرًا له».

وأضاف الجواسيل أن فريقه قدم مستوى جيدًا رغم الظروف التي واجهها خلال اللقاء، موضحًا: «قدمنا مباراة جيدة، لكن اللعب بنقص عددي جعل من الصعب مجاراة فريق منظم مثل التعاون، الذي يقدم كرة قدم جيدة».

وختم مدرب الشباب حديثه برسالة تفاؤل بشأن المرحلة المقبلة، قائلاً: «ما دمنا موجودين في الحياة فهناك أمل للعودة، وأنا متفائل كمدرب بقدرة الفريق على العودة من جديد».