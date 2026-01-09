برباعية في الخلود.. الاتحاد يدون انتصاره الأكبر مع كونسيساو

حقق فريق الاتحاد الأول لكرة القدم انتصاره الأكبر تحت قيادة مدربه البرتغالي سيرجيو كونسيساو مكتسحًا مضيّفه الخلود برباعية نظيفة، مساء الجمعة، على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية في بريدة، ضمن منافسات الجولة الـ 14 من دوري روشن السعودي.

وسجّل النجم الفرنسي العالمي كريم بنزيما، قائد الاتحاد، 3 أهداف «هاتريك» في الدقائق 13 من ركلة جزاء و28 و35، لينهي الفريق الشوط الأول متقدمًا 3ـ0.

وفي الدقيقة 84 أضاف المهاجم البديل صالح الشهري الهدف الرابع مختتمًا العرض الاتحادي.

ولعب الخلود بعشرة لاعبين غالبية زمن المباراة بعد طرد مدافعه وقائده النيجيري ويليم تروست إيكونج في الدقيقة الثامنة بسبب عرقلته بنزيما المنفرد.

وفاز الفريق الجدّاوي برباعية للمرة الثالثة مع كونسيساو الذي تولى الدفة الفنية أكتوبر الماضي بعد رحيل المدرب الفرنسي لوران بلان.

وللمرة الأولى يفوز برباعية نظيفة مع كونسيساو، بعدما حقق انتصارين سابقين بنتيجة 4ـ1 أمام الشرطة العراقي آسيويًا والشباب في ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.

وفاز الفريق 3 مرات بفارق 3 أهداف تحت قيادة كونسيساو، بينما سجّل أمام الخلود انتصاره الأول بفارق 4 أهداف مع المدرب البرتغالي.

والفوز بفارق 4 أهداف هو الأول للفريق في النسخة الجارية من الدوري سواء مع مدربه الحالي أو السابق.

ودوّن الاتحاد انتصاره الثامن في «روشن»، والخامس على التوالي، مقابل تعادلين، و3 هزائم، رافعًا رصيده إلى 26 نقطة.

أمّا الخلود فتلقي هزيمته التاسعة، مقابل 4 انتصارات، وتجمد رصيده عند 12.