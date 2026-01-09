جزائيات بنزيما مع الاتحاد.. 40% ناجحة

رفع الفرنسي كريم بنزيما، مهاجم فريق الاتحاد الأول لكرة القدم، نسبة نجاحه في تسجيل ركلات الجزاء بقميص «النمور» إلى 40 في المئة، بعدما أحرز منها هدفًا أمام الخلود، الجمعة، ضمن منافسات الجولة الـ 14 من دوري روشن السعودي.

وانبرى بنزيما لتسديد جزائية احتسبت للاتحاد خلال الشوط الأول، وأسكنها الشباك في الدقيقة 13 من المباراة.

وحسب بيانات موقع «ترانسفير ماركت» الإلكتروني أسندت مهمة تسديد ركلات الجزاء 10 مرات للنجم الفرنسي خلال تجربته مع الاتحاد الممتدة منذ صيف 2023.

وسجّل ركلة واحدة أمام كل من الخليج وأبها والخلود في «روشن»، ومثلها أمام الشرطة العراقي ضمن منافسات كأس الملك سلمان للأندية الأبطال «البطولة العربية» 2023.

في المقابل، أهدر ركلةً أمام الأهلي المصري ضمن مسابقة كأس العالم للأندية، ديسمبر 2023، و4 خلال منافسات «روشن»، بواقع واحدة أمام الوحدة، والبقية في 3 مواجهات مختلفة أمام الفيحاء.

وأضاع نجم ريال مدريد الإسباني السابق ركلة جزاء واحدة خلال مباراة الاتحاد مع الهلال في ربع نهائي كأس الملك سلمان للأندية العربية.