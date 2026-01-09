سينر وألكاراز يرحبان بفكرة «التجمع»

طرح الإسباني كارلوس ألكاراز والإيطالي يانيك سينر أفضل لاعبي تنس في العالم، الجمعة، فكرة اللعب معًا يومًا ما في منافسات الزوجي، وذلك أثناء تحضيرهما لمباراتهما الاستعراضية الافتتاحية للموسم في إنتشون.

وسيلتقي اللاعبان اللذان فازا بتسعة من آخر عشرة ألقاب في البطولات الأربع الكبرى، على ملعب إنسباير، السبت، قبل ثمانية أيام من انطلاق بطولة أستراليا المفتوحة ‌في ملبورن ‌بارك.

وقال ألكاراز المصنف الأول عالميًا في ‌مؤتمر ⁠صحافي الجمعة، والذي أعقبه جلسة لعب تنس الطاولة أمام مئات المشجعين: «فكرنا في الأمر مرة أو مرتين لكن كوننا نلعب في منافسات الفردي ونخوض الكثير من المباريات، بطولة تلو الأخرى بشكل متلاحق، فمن الصعب حقًا لعب الزوجي في بعض الأحيان».

وأضاف: «مرة واحدة على الأقل ستكون كافية. لكنني أعتقد أنني ألعب ضربات أمامية وسينر ⁠يلعب ضربات خلفية».

وساعد الثنائي الذي يطلق عليه لقب «سينكاراز» في دخول تنس الرجال إلى حقبة جديدة بعد حقبة الثلاثة الكبار «روجر فيدرر، ورافائيل نادال، ونوفاك ديوكوفيتش».

وقال ​سينر المصنف الثاني عالميًا: «التنافس بيننا كبير كما أننا بحاجة أيضًا إلى معرفة إلى متى يمكننا الحفاظ ⁠على هذا المستوى، لا يمكننا مقارنة أنفسنا بما فعله الثلاثة الكبار. لا نريد ذلك. نحن فقط أنفسنا».