كونسيساو: انتظروا صفقات الاتحاد

تجنّب البرتغالي سيرجيو كونسيساو، مدرب فريق الاتحاد الأول لكرة القدم، الإفصاح عن تفاصيل الصفقات المحتملة لناديه خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، فيما أكد استحقاق «النمور» الفوز العريض 4ـ0 على الخلود، مساء الجمعة، ضمن منافسات الجولة الـ 14 من دوري روشن السعودي.

وفي مؤتمر صحافي تلا اللقاء قال كونسيساو: «النتيجة مستحقة، واستطعنا استغلال حالة طرد لاعب الخلود في بداية المباراة والحصول على ركلة جزاء مبكرة».

وأضاف: «أنهينا الشوط الأول متقدمين بثلاثة أهداف، وفي الشوط الثاني سجلنا الرابع وحافظنا على النتيجة».

وعن الصفقات المنتظرة للفريق في سوق الانتقالات الشتوية علق: «أفضِّل التركيز على المباراة، اسألوني فقط عنها، بالطبع سيكون هناك صفقات، لكن لا أستطيع التحدث عنها الآن».

وردًا على سؤال من «الرياضية» حول إذا ما كان الاتحاد دخل دائرة المنافسة على الدوري أوضح: «نركز على المباريات واحدة تلو الأخرى، وسنري ما سيحدث في النهاية».

وحول سبب إبعاد العبود عن قوائم المباريات دون معاناته من إصابة، أفاد «الرياضية» قائلًا: «اللاعبون الموجودون هم الأجهز والأحق بالمشاركة، ولن أتحدث عن الأسباب، حديثي هنا عن المباراة فقط».

ورفع الاتحاد رصيده إلى 26 نقطة بعدما حقق انتصاره الثامن في الدوري والخامس على التوالي.