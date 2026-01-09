دي بياجو: هاجمنا وسيطرنا.. ولا أبحث عن الأعذار

أكد الإيطالي لويجي دي بياجو، مدرب المنتخب السعودي تحت 23 عامًا لكرة القدم، أنه يسعى إلى الفوز أمام فيتنام ضمن الجولة الثالثة من كأس آسيا.

وقال المدرب الإيطالي بعد الخسارة أمام الأردن 2ـ3 لحساب الجولة الثانية خلال المؤتمر الصحافي الذي عقد الجمعة: «واجهنا خصمًا قويًا جعل المباراة في غاية الصعوبة، خاصة في الشوط الأول، حيث ضيّق علينا المساحات بشكل كبير».

وأضاف دي بياجو أن الأداء تحسن في الشوط الثاني مع زيادة الفاعلية الهجومية، إلا أن الفريق لم ينجح في تعديل النتيجة، موضحًا: «هاجمنا في الشوط الثاني وسيطرنا على مساحات كبيرة، لكننا لم ننجح في تعديل النتيجة».

وشدد المدرب الإيطالي على أنه لا يبحث عن مبررات للخسارة، مؤكدًا أن المسؤولية مشتركة داخل الفريق، وقال: «لا أبحث عن أعذار للخسارة، فكل فرد مسؤول. نخطط للفوز على فيتنام في المباراة المقبلة من أجل التأهل إلى الدور الثاني».

وتطرق دي بياجو إلى عمله منذ توليه المهمة، مشيرًا إلى أنه يركز على تطوير الفريق عبر الاستحقاقات التحضيرية، قائلاً: «منذ أن وقعت عقدي مع الاتحاد السعودي وأنا أعمل على تطوير الفريق من خلال بطولة الخليج والمباريات التجريبية».

وختم حديثه بالتأكيد على ضرورة طي صفحة المباراة الماضية والاستعداد نفسيًا وبدنيًا للمواجهة المقبلة، وأضاف: «سننسى مباراة الأردن، ونتجه إلى الاستشفاء البدني، وندرس الإحصاءات، ونركز على مباراتنا المعقدة أمام فيتنام».