يامال يخطف جائزة الأفضل من مبابي

حصل لامين يامال، جناح فريق برشلونة الأول لكرة القدم، على جائزة أفضل لاعب بالدوري الإسباني عن شهر ديسمبر الماضي، وذلك للمرة الثانية تواليًا.

وبحسب الموقع الرسمي لنادي برشلونة كان حصول يامال «19 عامًا» على الجائزة التي تمنحها رابطة الدوري يؤكد مكانته كونه واحدًا من أبرز لاعبي المسابقة.



ونال يامال الجائزة بعد شهر مثالي شارك فيه في كل دقيقة تقريبًا، وأثبت نجاعته، وعزز موقع فريقه بفارق أربع نقاط عن ريال مدريد الذي سيواجهه في نهائي السوبر الأحد بمدينة جدة.

ولعب برشلونة أربع مباريات في الدوري في ديسمبر الماضي، كان نصيب يامال 358 دقيقة من أصل 360. تم استبداله مرة واحدة فقط، في مواجهة أتلتيكو مدريد في الثاني من الشهر.

خلال تلك الفترة، سجل خريج لاماسيا هدفين ضد بيتيس وفياريال وأكمل 27 مراوغة ناجحة بمعدل أكثر من ست مراوغات في المباراة الواحدة.

وتغلب يامال في سباق الجائزة على الفرنسي كيليان مبابي «ريال مدريد»، وكوكي «أتلتيكو مدريد»، ويونوت رادو «سيلتا دي فيجو»، وجيرمان فاليرا «إلتشي».

وهذه هي ثالث جائزة من نوعها في مسيرة اللاعب بعد فوزه في نوفمبر 2025 وسبتمبر 2024، وهذا يضعه في المركز الرابع بين اللاعبين الحاصلين على أكبر عدد من جوائز لاعب الشهر، متساويًا مع روبرت ليفاندوفسكي «برشلونة»، وكيليان مبابي، وكريستيانو رونالدو، وجود بيلينجهام، وفينيسيوس جونيور «ريال مدريد».

كما اختير يامال أفضل لاعب تحت 23 عامًا في الدوري الإسباني ثلاث مرات «أغسطس 2023، أغسطس 2024 وفبراير 2025».