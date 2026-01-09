باكنجهام: الطرد أمام الفرق الكبيرة.. صعب

نوَّه الإنجليزي ديس باكنجهام، مدرب فريق الخلود الأول لكرة القدم، بدور الطرد المبكر في الخسارة 0ـ4 أمام الاتحاد، الجمعة، ضمن منافسات الجولة الـ 14 من دوري روشن السعودي، مشيرًا إلى صعوبة مواجهة المنافسين الكبار بصفوف منقوصة.

وفي مؤتمر صحافي تلا اللقاء قال المدرب: «مثلما حدث في مباراتنا مع الهلال، تعرض أحد لاعبينا للطرد، ومن الصعب جدًا اللعب أمام الفرق الكبيرة منقوصين».

وأضاف: «لعبنا أمام فريق كبير جدًا، ولديه أفضلية عددية علينا».

وتابع: «افتقدنا جون باكلي وكيفن ندورام بسبب الإصابة، وحاولنا تجهيز الأول لكنه لم يستطع المشاركة. أيضًا شاكيل بيناس خاض المباراة وهو يعاني، ولم يتمكن من إكمالها، وافتقدنا كذلك العليوة لوجوده مع المنتخب الأولمبي السعودي».

وتلقى الخلود هزيمته التاسعة في الدوري بينما حقق 4 انتصارات، وتوقف رصيده عند 12 نقطة.