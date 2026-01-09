المرة الثانية.. آل الشيخ يدير كرة الشباب

أعلن نادي الشباب، الجمعة، تعيين طلال آل الشيخ، مديرًا لكرة القدم في النادي العاصمي.

وطبقًا لبيان النادي على موقع الرسمي بمنصة «إكس» للتواصل الاجتماعي تأتي الخطوة لتعزيز العمل الإداري، ومن أجل الارتقاء بمستوى التنظيم داخل الفريق الأول، مؤكدةً ثقتها في آل الشيخ لما يتمتع به من خبرة وقدرات.

وتعد المرة الثانية التي يتولى فيها آل الشيخ المهمة بعد 2021 خلال فترة إدارة خالد البلطان عندما تولى منصب المدير التنفيذي لكرة القدم.

كما تولى رئاسة الشباب مكلفًا بعد حل مجلس إدارة النادي برئاسة عبد الله القريني 2017.

وسبق أن شغل آل الشيخ منصب مدير البطولة العربية للأندية الأبطال، قبل أن يستقيل في يونيو 2021 لظروف خاصة كما أعلن وقتها.