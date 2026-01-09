الاستثمار في مدربي الدوري

أحد الأمور الرائعة جدًا في كرة القدم السعودية الآن هو ارتفاع مستوى المدربين في دوري «روشن»، واختلاف المدارس التكتيكية من فريق إلى فريق آخر، وهذا الأمر سيرتفع موسمًا بعد موسم بشكل طبيعي إذا أردنا الوصول إلى الهدف وهو أن نصبح ضمن الدوريات الخمسة الكبرى.



وجود مدرب كبير مثل جورجي جيسوس والفلسفة التدريبية الخاصة به والتي تختلف مع فلسفة إنزاجي التدريبية في الهلال، والذي يختلف عن كونسيساو في الاتحاد ويايسله في الأهلي واليوم الوافد الجديد رودجرز الذي يأتي بفلسفة هجومية حادة، أمور رائعة للدوري السعودي، وأيضًا لا يمكن تجاهل ألجواسيل مدرب الشباب على الرغم من البداية الصعبة وسوء النتائج، ولكن اتجاه النادي لهذا البروفايل من المدربين هو اعتراف مباشر من الدوري حول التوجه العام.



خلف هؤلاء يوجد مدربون أصحاب خبرة، ربما وجودهم لنقل هذه الخبرة والمعرفة مثل مدرب نيوم جالتييه والمدرب القادم حديثًا للدوري في نادي الأخدود سوموديكا وهم أصحاب تجارب كبيرة في مسيرتهم التدريبية الممتدة لسنوات.



هناك مستوى آخر أيضًا من المدربين المهمين جدًا للدوري وهم جزء أساسي من نجاحنا الطويل، أصحاب المعرفة والخبرة بكرة القدم السعودية مثل دونيس في نادي الخليج وجوميز في نادي الفتح وشاموسكا في نادي التعاون وبيدرو إيمانويل في نادي الفيحاء وسعد الشهري في نادي الاتفاق، ومنح هذا المستوى من المدربين مشاريع متوسطة وطويلة سيعطي الدوري شكلًا رائعًا وهذا ما يحدث الآن وهم بمعرفة كاملة عن اللاعب السعودي والبيئة في دورينا بشكل عام.



هناك مستوى آخر، سيتغير مع الوقت، ربما مستواهم التدريبي أقل من الجزء الأعلى من الدوري والأندية أصبحت تذهب إليهم كخيار وحيد وأخير رغم أن هذا الأمر لا يعطي عذرًا لهذه الأندية، ولكن الأكيد الآن في كرة القدم السعودية أن الاستثمار بالمدرب يصنع الفارق كثيرًا في مستقبل الأندية وحاضرها.