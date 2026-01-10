وكيل لاعبي الإنتر: لن ينتقلوا للهلال

أكد لـ«الرياضية» الإيطالي فيديريكو باستوريلو، وكيل مواطنه فرانشيسكو أتشيربي والهولندي ستيفان دي فريج، لاعبي فريق إنتر ميلان الإيطالي الأول لكرة القدم، أن الثنائي لن يكونا متاحين للانتقال لنادي الهلال بسبب فشل صفقة إعارة كانسيلو للنادي الإيطالي.

وارتبط اسم الثنائي بنادي الهلال خلال الأيام الماضية في ظل الأنباء عن بحث مسؤولي النادي العاصمي عن ضم مدافع جديد للفريق. وقال فيديريكو باستوريلو وكيل الثنائي: «مع انتقال كانسيلو لنادي برشلونة انتهى كل شيء بعدم إتمام صفقة انتقال أي من الثنائي أتشيربي ودي فريج لنادي الهلال وهذا الوضع الحالي بالنسبة لهذه الصفقة». وبسؤاله عن دي فريج تحديدًا وأنباء رغبة إنزاجي في ضمه للهلال، قال وكيل اللاعب: «لا يوجد جديد في الأمر واللاعب سيبقى مع فريقه بشكل طبيعي».