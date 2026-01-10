الـ 18 في مسيرته.. بنزيما يسجل ثالث أسرع هاتريك

سجّل الفرنسي كريم بنزيما، مهاجم فريق الاتحاد الأول لكرة القدم، «الهاتريك» الـ 18 خلال مسيرته والخامس بقميص «النمور» في مباراة شهدت انتصار «أصفر جدة» على الخلود 4ـ0، مساء الجمعة، ضمن منافسات الجولة الـ 14 من دوري روشن السعودي.

وأحرز النجم العالمي هدفًا من ركلة جزاء في الدقيقة 13، ثم أضاف اثنين آخرين من اللعب المفتوح في الدقيقتين 28 و35.

وأصبح الخلود خامس فريق يستقبل ثلاثية من بنزيما أثناء تمثيله الاتحاد، بعد أبها في دوري 2023ـ2024، والوحدة ضمن النسخة الماضية من البطولة، والأخدود خلال النسخة الجارية، والشباب في نوفمبر الماضي لحساب ربع نهائي كأس الملك.

وطبقًا لموقع «ترانسفير ماركت» الإلكتروني، سجّل اللاعب 11 «هاتريك» بألوان ريال مدريد الإسباني، الذي انضم منه للاتحاد، إلى جانب ثلاثيتين مع ليون الفرنسي، أول محطات مسيرته الاحترافية.

وجاء هاتريك بنزيما في الخلود خلال 22 دقيقة، فيما سبق للاعب تسجيل ثلاثيتين في مدة زمنية أقل، كلتاهما لمصلحة ريال مدريد.

ووّقع على الثلاثية الأسرع في 7 دقائق أمام ريال بلد الوليد بتاريخ 2 أبريل 2023، والأخرى خلال 17 دقيقة أمام باريس سان جيرمان الفرنسي في 9 مارس 2022.

وخلال تجربته مع الاتحاد الممتدة منذ صيف 2023، لعب الفرنسي 83 مباراة، وسجّل 56 هدفًا، وفاز بثنائية الدوري والكأس الموسم الماضي.