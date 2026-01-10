بعد تقدمه مرتين.. دورتموند يخطف التعادل أمام فرانكفورت

خطف فريق بوروسيا دورتموند الألماني الأول لكرة القدم تعادلًا مثيرًا في بداية العام الجديد أمام ضيفه أينتراخت فرانكفورت 3ـ3 الجمعة في افتتاح المرحلة السادسة عشرة من الدوري.

وفي إعادة لمواجهتهما في 28 أكتوبر الماضي حين خرج دورتموند منتصرًا بركلات الترجيح في الدور الثاني لمسابقة الكأس، بدا فرانكفورت في طريقه للثأر حين عوض تخلفه مرتين في اللقاء ثم تقدم في الوقت بدلًا من الضائع عبر البديل السوري الأصل محمود داود، قبل أن ينقذ الضيوف نقطة عبر الإنجليزي كارني تشوكويميكا الذي دخل في الدقيقة 87.

وبتعادله السادس للموسم، رفع دورتموند رصيده إلى 33 نقطة في المركز الثاني بفارق ثمان نقاط عن غريمه بايرن ميونيخ المتصدر الذي يلعب الأحد مع فولفسبورج، فيما يتقدم بفارق أربع نقاط عن كل من باير ليفركوزن الذي يلتقي السبت مع شتوتجارت، ولايبزيج الذي أرجئت مباراته السبت مع سانت باولي بسبب الأحوال الجوية.

أما فرانكفورت الذي كان يواجه مدربه السابق نيكو كوفاتش، مهندس انتصاره على بايرن ميونيخ في نهائي كأس ألمانيا 2018 قبل أن ينتقل لتدريب البافاري، فرفع رصيده إلى 26 نقطة في المركز السابع بفارق الأهداف خلف شتوتجارت.

واستهل دورتموند اللقاء بأفضل طريقة بعدما افتتح التسجيل «10» عبر ماكسيميليان باير بعد تمريرة من النرويجي جوليان رييرسون، لكن أصحاب الأرض أدركوا التعادل سريعًا من ركلة جزاء تسبب بها الغيني سيرهو جيراسي على روبن كوخ وانبرى لها التركي جان أوزون بنجاح «22».

وبقيت النتيجة على حالها حتى الدقيقة 68 حين استعاد دورتموند التقدم عبر فيليكس نميشا بتسديدة من مشارف منطقة الجزاء تحولت من السويدي هوجو لارسون وخدعت حارسه البرازيلي كاوا سانتوس.

لكن فرحة الضيوف لم تدم طويلًا، على غرار الهدف الأول، إذ رد فرانكفورت سريعًا عبر الوافد الجديد في فترة الانتقالات الشتوية الحالية المغربي الأصل يونس بن طالب بعد تمريرة من الوافد الجديد الآخر الفرنسي آرنو كاليمويندو «77».

واعتقد فرانكفورت أنه خطف الفوز في الدقيقة الثانية من الوقت بدلًا من الضائع عبر البديل داود الذي دافع عن ألوان دورتموند في 141 مباراة بين 2017 و2023، لكن تشوكويميكا خطف التعادل للضيوف بمساعدة الحظ بعدما أخفق في محاولة السيطرة على الكرة إثر عرضية من النمسوي مارسيل سابيتسر، فارتدت من المدافع الدنماركي راسموس كريستنسن إليه ليحولها في الشباك «90+6».