العودة شعار الرياض والفيحاء

يبحث فريق الرياض الأول لكرة القدم عن انتصاره الأول أمام الفيحاء في دوري روشن السعودي للمرة الأولى حين يلتقيان، السبت، على ملعب الأول بارك في الرياض، ضمن منافسات الجولة الـ14.

وتواجه الفريقان في دوري المحترفين أربع مرات، وكسب الفيحاء مباراتين منها، وانتهت مثلهما بالتعادل، فيما لم يعرف الرياض طعم الانتصار أمام أصحاب الرداء البرتقالي.

ويحتل الرياض المركز الـ 16 برصيد ثماني نقاط، حققها من انتصارين وتعادلين، مقابل ثماني هزائم.

ويطمح الأوروجوياني دانييل كارينيو، مدرب الرياض ، إلى تحقيق الانتصار الأول له بعد تلقيه أربع خسائر متتالية منذ توليه إدارة الدفة الفنية للفريق العاصمي.

في الجانب الآخر، يحتل الفيحاء المركز الـ13 برصيد 12 نقطة، جناها من الانتصار في ثلاث مباريات، وتعادله في مثلها، مقابل ست هزائم آخرها السقوط بخماسية أمام الخلود بالجولة الماضية.