42 دارا في مهرجان الكتّاب والقرّاء

يحتضن متنزه الردّف في الطائف مهرجان الكتّاب والقرّاء، بتنظيم هيئة الأدب والنشر والترجمة، من 9 حتى 15 يناير الجاري، بمشاركة 42 دار نشر، محليّة وخارجية.

وحسبما أوضحته وكالة الأنباء السعودية، السبت، تُقّدم الدور المشاركة للزوار مساحة معرفية للاطلاع على أحدث الإصدارات في مجالات الأدب والفكر والمعرفة.

وهيّأت الهيئة منصة تفاعلية أتاحت للزوّار التواصل المباشر مع الناشرين ومحتوى الكتب، بما أسهم في تعزيز ثقافة القراءة، والتعرّف على التجارب الإبداعية الحديثة، وسط إقبال ملحوظ من المهتمين بصناعة الكتاب.

وقدّم جناح الهيئة تجربة تعريفية حديثة ببرامجها ومبادراتها، مدعومة بشاشات، ومنصات رقمية، إضافة إلى حضور مختصين للإجابة عن استفسارات الزوّار.

وستقبل المهرجان زواره يوميًا بدءًا من الـ04:00 عصرًا، وحتى الـ12:00 ليلًا.