الهلال والنصر يكتملان قبل الديربي

اكتملت جاهزية فريق الهلال الأول لكرة القدم ونظيره النصر بعودة المصابين قبل مواجهة الديربي، الإثنين، ضمن الجولة الـ 15 من دوري روشن السعودي، وفق مصدر خاص بـ«الرياضية».

وبينما دخل الفرنسي محمد سيماكان، مدافع النصر، الجمعة، التدريب الجماعي، بعد تعافيه من تمزق عضلة الفخذ الخلفية، أظهرت الفحوص، السبت، سلامة متعب الحربي، الظهير الأيسر في الهلال، من إصابة مماثلة، وفق مصدر خاص.

وأبعدت الإصابة سيماكان «25 عامًا» نحو أربعة أسابيع عن مواجهة الزوراء العراقي في دوري أبطال آسيا 2، واستمر الغياب أمام الأخدود والاتفاق والأهلي والقادسية «دوريًا».

ولعب سيماكان مع النصر هذا الموسم في 15 مباراة بجميع المسابقات، منها ثمان في دوري روشن السعودي، وثلاث في دوري أبطال آسيا، واثنتان في كأس الملك، ومثلها في كأس السوبر، واستطاع تسجيل هدفين، ونال بطاقة صفراء واحدة.

وعلى الطرف الآخر، شعر الحربي بألم في العضلة الخلفية خلال الإحماء، قبل مواجهة الحزم، الخميس، التي انتصر فيها فريقه 3ـ0 ضمن الجولة 14 من دوري «روشن» على ملعب المملكة أرينا في الرياض.

واضطر الإيطالي سيموني إنزاجي، مدرب الأزرق، إلى إشراك ناصر الدوسري بدلًا من الحربي في مركز الظهير الأيسر، وينتظر دخوله قائمة الـ20 أمام النصر.

ويتصدر الهلال الترتيب برصيد 35 نقطة بفارق أربع نقاط عن النصر الثاني قبل الديربي الكبير، الإثنين، على ملعب المملكة أرينا في الرياض.