شعار موسم جدة يدخل موسوعة جينيس

دخل شعار موسم جدة موسوعة جينيس للأرقام القياسية كأثقل درع شعار مصنوع من الذهب، بوزن بلغ 8.769 كيلوجرام، وذلك ضمن معرض الذهب المقام في مدينة جدة، وفقًا للمركز الإعلامي في موسم جدة.

وجرى تسجيل الشعار رسميًّا في موسوعة جينيس، بعد تصنيعه بالكامل من الذهب، ليُسجَّل الإنجاز باسم المملكة العربية السعودية وموسم جدة.

ويُعرض الشعار حاليًّا ضمن فعاليات معرض الذهب جدة في جدة سوبردوم، ضمن برامج موسم جدة، إذ يُعد أحد المعروضات المشاركة في المعرض.

وانطلقت فعاليات معرض الذهب، الخميس، ويستمر لمدة خمسة أيام، بمشاركة أكثر من 130 عارضًا، إلى جانب 4 مصانع سعودية، ويستعرض المعرض تصاميم ومنتجات متنوعة في قطاع الذهب والمجوهرات، إضافة إلى مشاركة رواد الأعمال والعاملين في القطاع.

ويأتي المعرض ضمن الفعاليات الاقتصادية لموسم جدة، التي تشمل أنشطة ومعارض متخصصة في مجالات متعددة، وتستهدف دعم الحركة التجارية والاستثمارية، وتعزيز حضور جدة كوجهة لاستضافة الفعاليات والمعارض.