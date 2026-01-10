كارولين: صقر «جوي أووردز» مطلي بذهب 18 قيراطا

كشفت كارولين شوبارد، الرئيسة المشاركة والمديرة الإبداعية لدار شوبارد، عبر فيديو نشره المستشار تركي آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه «GEA»، في حسابه الرسمي بمنصة «إكس»، عن تفاصيل تصميم كأس جوائز جوي أووردز 2026، مؤكدة أنَّ العمل على الجائزة جاء بوصفه مشروعًا فنيًّا متكاملًا يجمع بين الرمزية والقوة والحرفية العالية.

وأوضحت شوبارد أنَّ دار Chopard، التي تأسست عام 1860 ولا تزال مملوكة بالكامل للعائلة، استندت في تصميم الكأس إلى إرثها الممتد عبر أربعة أجيال، مشيرة إلى فخرها الشخصي بالمشاركة كمصممة في هذا العمل، إلى جانب فريق الدار، لتقديم جائزة تعبّر عن هوية مهرجان جوي وقيمه.

وبيَّنت أنَّ اختيار الصقر جاء لكونه رمزًا للقوة والقدرة والحركة، موضحة أنَّ التحدي الأبرز كان تقديم تصميم «غير ثابت»، يعكس الحيوية والانطلاق، وليس مجرد شكل جمالي تقليدي، كما أن التصميم استُلهم من أعمال سابقة للدار، مع الالتزام التام بقواعد وهوية مهرجان جوي.

وأضافت أنَّ عملية التصميم انطلقت في ميلانو، قبل أن تستغرق صناعة النماذج الأولية للكأس نحو ستة أسابيع، فيما يستغرق تنفيذ كل كأس قرابة 70 ساعة عمل، بمشاركة عدد كبير من الحرفيين المتخصصين. وبعد اكتمال مراحل التصنيع، تمر الكأس عبر أيادٍ عدة داخل ورش شوبارد في جنيف، لضمان أعلى مستويات الدقة والجودة.

وأشارت شوبارد إلى أنَّ الكأس مطليّ بذهب عيار 18 قيراطًا باستخدام ذهب مستخرج من مصادر مستدامة، في انسجام مع التزام الدار بالمسؤولية البيئية. كما يتميز الصقر بعيون من العقيق الأسود الصغير، وريش أصفر نُحت يدويًّا بعناية فائقة، فيما صُنعت قاعدة الكأس من النحاس المصقول بملمس يشبه الألماس.

واختتمت كارولين شوبارد حديثها: «جميع العاملين شاركوا بحماس كبير في إنجاز «جائزة الصقر»، معربة عن تطلعها لإطلاقها رسميًّا في 17 يناير، بوصفها رمزًا فنيًّا يعبّر عن روح جوائز جوي ومكانتها المتنامية.