جوي أووردز.. السبت موعد الاحتفاء بالنجوم

تترقّب الأوساط الفنية والإعلامية في العالم العربي حفل Joy Awards 2026، السبت 17 يناير، في ANB Arena، بتنظيم من الهيئة العامة للترفيه ضمن فعاليات موسم الرياض، في ليلة تحتفي بأبرز النجوم وصنّاع التأثير، وسط حضور فني وإعلامي واسع.

وشهدت الأسابيع الماضية انطلاق مرحلة التصويت الرسمية لجوائز Joy Awards 2026، عقب اختتام مرحلة التسمية التي سجلت مشاركة جماهيرية كبيرة، جرى خلالها الكشف عن القائمة الكاملة للمرشحين في مختلف الفئات، التي تضم نخبة من نجوم السينما والدراما والموسيقى والرياضة وصنّاع المحتوى، على أن يُتوَّج الفائزون خلال الحفل المرتقب.

ومع اكتمال الإعلان عن جميع الأسماء المرشحة، بات الجمهور أمام فرصة اختيار نجومه وأعماله المفضلة، في سباق جماهيري يسبق ليلة التتويج.

وفي جانب لافت من الحفل، كشفت كارولين شوفوليه، الرئيسة المشاركة والمديرة الفنية لدار Chopard، عن تفاصيل صناعة درع الجوائز، موضحة أنَّ التصميم استُلهم من رمزية الصقر بوصفه رمزًا تاريخيًّا للسعودية يجسّد القوة والهيبة والحركة.

وبيَّنت أنَّ عملية التصميم انطلقت في مايو الماضي واستغرقت مرحلة النماذج ستة أسابيع، فيما يتطلب تصنيع كل درع نحو 70 ساعة من العمل اليدوي داخل مصنع الشركة في جنيف، مشيرة إلى أنّ الدرع مطلية بذهب عيار 18، مع عيون منحوتة يدويًّا من العقيق الأسود بقزحية صفراء دقيقة، وقاعدة من النحاس المصقول بتشطيب يحاكي لمعان الألماس.

يُذكر أنَّ دار Chopard، التي تمتد مسيرتها لأكثر من 160 عامًا، تشارك للعام الثاني على التوالي في هذا الحدث الذي يحظى باهتمام واسع ويُجرى سنويًّا في يناير.