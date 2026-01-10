القانون الرياضي ـ الواقع الجديد 3ـ20

الرياضة هي نشاط يعتمد في ممارسته على الأداء البدني أو المهارة الذهنية أو كليهما، ويهدف إلى تعزيز اللياقة البدنية أو القدرات العقلية أو تحقيق نتائج في إطار منافسة رياضية أو جميعها، وتكون له قواعد أو أنماط تحكم ممارسته أو التدريب عليه أو تحكيمه، ويُعترف به أو يتعارف عليه على أنه نشاط رياضي، سواءً أكانت ممارسته بشكل فردي أم جماعي، تنافسي أم غير تنافسي، وعلى سبيل الاحتراف أم الهواية بهذا التعريف للرياضة حدد القانون، وفصل، ووضح الفرق بين المنافسة الرياضية ويقصد بها حدث رياضي تنظّمه اللجنة أو الاتحاد المعني، مدرج في برامجه، ويسفر عن تتويج فائز أو أكثر، سواءً أطلق عليه اسم: دوري، أو كأس، أو دورة، أو غير ذلك، والفعالية الرياضية ويقصد بها منافسة رياضية إقليمية أو قارية أو دولية، تستضيفها المملكة، أو حدث رياضي، غير المنافسة الرياضية ويقصد بها الفعاليات الترفيهية ذات الأبعاد الاجتماعية والسياحية والثقافية تقام داخل المملكة.

المنشأة الرياضية هي الموقع المجهز لممارسة الرياضة من أراضٍ ومبانٍ ومرافق، سواءً أكانت مملوكة للدولة، أم للقطاع الخاص، أم للقطاع غير الربحي.

المركز الرياضي هو كيان يقوم بتهيئة مرافق لتمكين الأفراد من ممارسة نشاط رياضي أو التدرب عليه.

المعهد الرياضي، هو كيان يقدم برامج ودورات أو أحدها سواء أكانت نظرية أم تطبيقية، تهدف إلى تطوير العاملين في قطاع الرياضة في الجوانب التخصصية ذات الصلة بالرياضة كالإدارة والقانون والتسويق والاستثمار والدعاية والإعلان والمسؤولية الاجتماعية وإدارة الحشود.

الأكاديمية الرياضية هي كيان يقوم باكتشاف المواهب وتدريبها، وصقلها لتحقيق الإنجازات الرياضية.

المدرسة الرياضية فهي مؤسسة تعليمية رياضية تقدم التعليم والتدريب المتخصص أو أحدهما، في نشاط رياضي من خلال مناهج تعليمية وتدريبية بالتوازي مع التعليم العام.

وجميع ما ذكر أعلاه، سيكون له تراخيص وخدمات ولوائح تنظمه، تحتم التعامل مع العديد من القطاعات والهيئات الحكومية الأخرى، وهو الذي يضع الوزارة في موقع إداري حكومي جديد، يجعلها المعنية بشكل مباشر وعام على المشهد الرياضي بالوطن وليس فقط بالوزارة.