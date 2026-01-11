فيلم دي كابريو يتصدر سباق «جولدن جلوب»

ينطلق موسم الجوائز في هوليوود، الأحد، مع حفل توزيع مكافآت «جولدن جلوب»، وسط توقعات بهيمنة فيلم «وان باتل أفتر أناذر» للمخرج بول توماس أندرسون، والذي يتناول المسارات المتطرّفة في الولايات المتحدة.

ويُتوقَّع أن ينال الفيلم الذي حصل على تسعة ترشيحات، جائزتي أفضل فيلم كوميدي وأفضل مخرج.

ويؤدي الأمريكي ليوناردو دي كابريو في الفيلم دور ثوري سابق من أقصى اليسار، عقله مشوش نتيجة تعاطيه المخدرات، يضطر إلى استجماع قواه واستعادة وعيه لإنقاذ ابنته ذات الأصول المختلطة من قبضة عنصري أبيض متطرف.

وفي فئة أفضل ممثل، يتنافس دي كابريو مع تيموتي شالاميه الذي تألق بدور لاعب بينج بونج طموح في فيلم «مارتي سوبريم».

ويبرز اسم روز بيرن عن فيلم «إف آي هاد ليجز، آيد كيك يو» من بين المرشحين الأوفر حظًا للفوز بجائزة أفضل ممثلة في فيلم كوميدي، فيما يُتوقَّع فوز فيلم «كاي بوب ديمون هانترز» في فئة أفضل فيلم تحريكي.

وستتولى تقديم حفل توزيع جوائز «جولدن جلوب» الثالثة والثمانين الفكاهية نيكي جلاسر.