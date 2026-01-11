«ميشلان» يدخل قائمة مطاعم السعودية

أعلنت هيئة فنون الطهي، دخول دليل «ميشلان» إلى السعودية، من أجل تقديم تجارب طهي استثنائية ومتجددة من مختلف أنحاء العالم.

ويعتمد الدليل في تصنيفاته على معايير دقيقة تشمل جودة المكونات، وإتقان تقنيات الطهي، وتناغم النكهات، وتعبير شخصية الطاهي في المأكولات، إضافة إلى الاستمرارية وثبات الجودة عبر الزمن والقائمة بأكملها.

ويجري تصنيف المطاعم وفق منظومة جوائز عالمية، حيث تدل النجمة الواحدة على طهي عالي الجودة، فيما تشير النجمتان إلى طهي متميز، وثلاث نجوم «ميشلان» عن مأكولات استثنائية تستحق رحلة خاصة.

وتشمل التصنيفات فئة «بيب جورماند» للمطاعم التي تقدم طعامًا عالي الجودة بقيمة ممتازة، ونجمة «ميشلان» الخضراء للمطاعم الرائدة في تبنّي الممارسات المستدامة.

وهدف التعاون بين هيئة فنون الطهي ودليل «ميشلان» إلى رفع مستوى جودة المطاعم في السعودية، وتسليط الضوء على تنوّع مجال فنون الطهي فيها، ضمن تقييم مهني مستقل يعكس أعلى المعايير العالمية.