الشميسي يُتوّج الفائزين في مهرجان الصقور

توّج طلال الشميسي، الرئيس التنفيذي لنادي الصقور السعودي، الأحد، الفائزين بأشواط «سيف الملك» و«شلفا الملك»، وكؤوس الملك عبد العزيز في مسابقة الملواح بمهرجان الملك عبد العزيز للصقور «أكبر تجمُّع للصقور في العالم»، الذي يُنظمه نادي الصقور في مقره بمَلهم، شمال الرياض، وسط مشاركة واسعة من الصقارين المحليين والدوليين.

وحسبما أوضحه البيان الصحافي، ثمّن الشميسي الدعم الكبير الذي يجده موروث الصقارة من القيادة الرشيدة، أيدها الله، مشيرًا إلى أن مهرجان الملك عبد العزيز للصقور شهد مشاركة تاريخية تمثلت في 3536 صقرًا.

وبين الشميسي أن ما تحقق من نجاح في مهرجان الملك عبد العزيز للصقور جاء نتيجة تكامل الجهود والعمل المشترك بين اللجان العاملة في المهرجان كافة، مؤكدًا أن الاستعدادات والتنفيذ سارا وفق الخطط المعتمدة، مقدمًا شكره لجميع الفرق المشاركة في التنظيم، كما هنّأ الفائزين، متمنيًا التوفيق لجميع الصقارين في مشاركاتهم المقبلة.

واختتم المهرجان بتنظيم أشواط «سيف الملك» و«شلفا الملك»، وهي الأشواط التي تجمع الفائزين المحليين في أشواط كؤوس الملك عبد العزيز في مسابقة الملواح.

ونظم المهرجان في نسخه هذا العام 139 شوطًا، قدمت خلالها 1012 جائزة تجاوزت قيمتها الإجمالية 38 مليون ريال، إضافة إلى جمعه صقارين من مختلف الدول، تقدمهم صقارون من دول مجلس التعاون الخليجي، بجانب مشاركات من إسبانيا وإيطاليا وإيرلندا وباكستان وسوريا، ليواصل المهرجان تعزيز حضوره وجهة دولية للصقارين من مختلف أنحاء العالم.