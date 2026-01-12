قصة الصمود تجذب زوار «هل القصور»

ألهمت قصة الصمود والتضحية، التي سطرها الإمام عبد الله بن سعود بن عبد العزيز بن محمد بن سعود، زوار برنامج «هل القصور» ضمن برامج موسم الدرعية 2025ـ2026، للوقوف طويلًا عند رمزية البطولة والإخلاص وحب الوطن، التي تجسدت بأبهى صورة، من خلال عروض حيّة بتقنيات الصوت والإضاءة في القصر التاريخي للإمام عبد الله، آخر أئمة الدولة السعودية الأولى.

وحسبما أوضحه البيان الصحافي، يعيش زوار القصر أجواء الدولة السعودية الأولى عبر قصص تروي تفاصيل حياة هذه الشخصية الوطنية العظيمة، إذ اشتهر الإمام عبد الله بن سعود بالحكمة والذكاء والشجاعة، وتصدى ببسالة لحملات القوات العثمانية المعتدية على الدولة السعودية الأولى، ودافع عنها حتى آخر لحظة.

ويقع قصر الإمام عبد الله بن سعود بن عبد العزيز التاريخي، الذي يعود بناؤه إلى بداية القرن الثالث عشر الهجري، في وسط حي الطريف التاريخي، وتحديدًا إلى الجهة الجنوبية الغربية من قصر سلوى، وبني ليكون سكنًا للإمام عبد الله بن سعود، الذي تولى الحكم بعد والده خلال الفترة «1229 – 1233هـ/1814-1818م».

ويتكون القصر من طابقين، يضمان ثلاث وحدات رئيسة، تشمل حجرات سكنية، وقاعات ودواوين للحكم، ومجالس مخصصة للاجتماعات السياسية والعلمية، إضافة إلى مجالس لاستقبال الضيوف، كما يضم أيضًا مساكن للحراس والخدم، ومستودعات للذخيرة والتموين.

ومن أبرز ملامح القصر بناؤه على الطراز النجدي التقليدي، الذي يظهر بتصميمه العظمة والقوة التي وصلت إليها الدولة السعودية في تلك الفترة، وهو ما يتجلى في بنيته المعمارية القوية والمتينة، المتمثلة في كثرة الأعمدة واستخدام الحجر في أساسات البناء.

يُذكر أن موسم الدرعية 2025ـ2026 يسهم في تحقيق رؤية هيئة تطوير بوابة الدرعية بتعزيز مكانة الدرعية، كمهد للدولة السعودية ومنصة دائمة للتفاعل الثقافي، ويتضمن برامج تعكس القيم السعودية الأصيلة بأسلوب معاصر، بما يتماشى مع المستهدفات الثقافية والسياحية التي تعد من ركائز التنمية المستدامة في رؤية 2030.