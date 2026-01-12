منتدى الإعلام السعودي و«موهبة» شراكة جديدة

وقّع المنتدى السعودي للإعلام، اتفاقية شراكة مع مؤسسة الملك عبد العزيز ورجاله للموهبة والإبداع «موهبة» بوصفها شريك المعرفة للمنتدى في نسخته الخامسة، المنظم في الرياض، العاصمة السعودية، خلال الفترة من 2 حتى 4 فبراير المقبل.

وتتضمن الاتفاقية تنفيذ «موهبة» بالشراكة مع المنتدى ورشة عمل تضم مجموعة مختارة من الطلاب والطالبات الموهوبين والحاصلين على جوائز عالمية في مختلف المجالات العلمية.

كما تشمل الاتفاقية إتاحة منصات التواصل الاجتماعي لتغطية الفعاليات الخاصة بالطرفين لنشر الأخبار الخاصة بالمنتدى وتغطية الجلسات.

ويُعد المنتدى السعودي للإعلام منصة إعلامية رائدة تستقطب سنويًا صناع الإعلام وصناع القرار، ويهدف إلى استكشاف التحديات والفرص، التي تسهم في تطوير الصناعة الإعلامية على المستويين المحلي والإقليمي.

ويستضيف المنتدى نخبة من الشخصيات البارزة والقيادات في المجال الإعلامي لمناقشة أبرز القضايا والتحديات التي يواجهها القطاع، وسبل مواكبته لعالم سريع التحول، وذلك تحت شعار «الإعلام في عالم يتشكل».

وتُعقد النسخة الخامسة من المنتدى السعودي بأكثر من 100 جلسة حوارية، ومشاركة ما يزيد على 300 متحدث، ما يجعل المنتدى حدثًا محوريًا ضمن عام التحوّل الإعلامي، ويعكس هذا الحدث البارز المشهد الثقافي والتنموي الديناميكي في السعودية، الذي يتميز بازدهار الفعاليات المتخصصة وروح الانفتاح، التي ترحب بالأصوات العالمية، داعية إياهم للتفاعل والتعرف بشكل أعمق على الثقافة السعودية العريقة والراسخة.