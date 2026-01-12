سيرة خالد الفيصل في مهرجان الكتّاب والقرّاء

وجّه الأمير سعود بن نهار، محافظ الطائف، بإضافة سيرة الأمير خالد الفيصل، مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، ضمن سير أعلام الأدب السعودي في مهرجان الكتّاب والقرّاء في الطائف، الذي تنظمه هيئة الأدب والنشر والترجمة في نسخته الثالثة.

ويأتي هذا التوجيه تقديرًا لما قدّمه الأمير خالد الفيصل للأدب والثقافة السعودية، بوصفه أحد أبرز الرموز الثقافية المعاصرة، بما يمتلكه من إسهامات متعددة في مجالات الشعر والفن ورعاية الأدباء والمشروعات الثقافية التي عززت حضور الثقافة السعودية.

من جانب آخر، يقدم المهرجان عروضًا شعرية يومية عبر برنامج قصائد بين الطرق ضمن منطقة الدرب.

وتنوّعت القصائد بين الفصيح والنبطي، لأسماء بارزة في المشهد الشعري السعودي، إلى جانب مشاركات لشعراء شباب من أبناء الطائف، وشعراء خليجيين وعربًا، بما يعكس تنوّع التجربة الشعرية.

وتتيح العروض الاستماع إلى القصائد بأداء حي، مع عرض معلومات عن الشاعر، والنص عبر شاشات رقمية، وربطها بنصوص مكتوبة من خلال رموز استجابة سريعة.

وتأتي الفعالية ضمن توجه المهرجان إلى تقديم الشعر بوصفه تجربة حيّة ومجتمعية، تعزّز الذائقة الأدبية، وتواكب مكانة الطائف بوصفها مدينة مبدعة في مجال الأدب.

يذكر أن المهرجان انطلق 9 يناير ويستمر حتى 15 من الشهر ذاته بمتنزه الردّف في محافظة الطائف.