مهرجان خادم الحرمين .. 75 مليونا تنتظر أبطال الهجن

تبلغ قيمة جوائز النسخة الثالثة من مهرجان خادم الحرمين الشريفين للهجن 75 مليون ريال، وفقًا للبرنامج الزمني المعتمد من الاتحاد السعودي للهجن.

وتعد الجوائز الأكبر في تاريخ المهرجان منذ انطلاقته 8 فبراير 2024، وكانت النسخة الأولى شهدت مشاركة 2087 مالك هجن بـ 6869 مطية، يمثلون سبع دول: السعودية، البحرين، الإمارات، الكويت، قطر، عُمان، والولايات المتحدة الأمريكية.

وتنافس المشاركون على جوائز تتجاوز قيمتها 70 مليون ريال، والجوائز مقسمة على 224 شوطًا في فئات «حقايق، لقايا، جذاع، ثنايا، حيل وزمول».

وفي النسخة الثانية التي انطلقت 27 يناير 2025م بمشاركة 15 دولة، وبجوائز مالية تتجاوز 70 مليون ريال، وشهدت تنظيم 225 شوطًا، شارك فيها أكثر من 2112 مالك هجن بعدد 7300 مطية، وبلغ عدد الدول المشاركة 16 دولة بما فيها السعودية المستضيفة، وهي: الأردن، الكويت، قطر، الإمارات، البحرين، أمريكا، بولندا، الجزائر، فرنسا، الإمارات، اليمن، ألمانيا، عُمان، سويسرا، وبريطانيا.

وتنطلق النسخة الثالثة 23 يناير الجاري لمدة 10 أيام وتنظيم 225 شوطًا على أرض ميدان الجنادرية التاريخي لسباقات الهجن في الرياض العاصمة بمشاركة 5 فئات معتمد مشاركتها إضافة لسباق الهجانة للراكب البشري «للسيدات والرجال» وأشواط «المزاين» ضمن الفعاليات المصاحبة للمهرجان.

وبلغ مجموع الجوائز المالية الإجمالي للأشواط العامة، المفتوح وسباق الهجانة مبلغ 35.9 مليون ريال، أشواط الكؤوس والرموز 36.4 مليون ريال، وجوائز أشواط المزاين 2.7 مليون ريال.

وخصصت اللجنة المنظمة لجميع أشواط فئة «الحقايق» 16.18 مليون ريال، فئة «اللقايا» 14.3 مليون ريال، فئة «الجذاع» 12.916 مليون ريال، فئة «الثنايا» 10.284 مليون ريال، فئة «حيل وزمول» 17.68 مليون ريال، سباق الهجانة للرجال 564 ألف ريال، سباق الهجانة للسيدات 376 ألف ريال إضافة لمجموع أشواط المزاين والبالغة 2.7 مليون ريال

وتتضمن قائمة الجوائز توزيع 36 كأسًا للملاك والمضمرين، إضافة لـ 4 رموز «سيف وبندق» للملاك أبطال الأشواط الختامية في المهرجان.

الجدير ذكره أن أغلى جائزة مالية في المهرجان تبلغ 2.5 مليون ريال، مخصصة للمالك الفائز بشوط «حيل ـ مفتوح»، و«حيل ـ عام» في اليوم الختامي.