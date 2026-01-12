«الدحة العالمية».. 50 مليون مشاهدة في 3 أيام

سجّل عرض «الدحة العالمية» المنظم في حفل افتتاح مهرجان زيتون الجوف الدولي الـ 19، أرقامًا قياسية، وذلك في منصات التواصل الاجتماعي كافة.

ووفقًا للإحصاءات التي بثها حساب المهرجان الرسمي في منصة «إكس»، الإثنين، حظي فيديو عرض الدحة باللغة الإنجليزية للمرة الأولى، والذي شارك فيه 55 شخصًا، على اهتمامات مستخدمي المنصات الرقمية، إذ حاز على أكثر من 50 مليون مشاهدة، موزعة على برامج التواصل المختلفة، جاء منها 4896 ألف فيديو في «تيك توك»، و7500 منشور عبر «إكس»، و3.6 مليون تفاعل، بالتعليق والإعجاب.

وبعد 3 أيام من بث الفيديو الرسمي لعرض «الدحة العالمية» في منصة «يوتيوب» حصل على 39,214 ألف مشاهدة، إضافة إلى عرضه في أكثر من 120 حساب إعلامي ومحطة تلفزيونية.

وتُعرف عروض «الدحة» لدى المناطق الشمالية في السعودية، إذ تُعد من أبرز الفنون الشعبية، المُلقبة أيضًا بـ«رقصة الحرب»، والتي كانوا يؤدونها في السابق قبل مجيء العدو، من خلال الاصطفاف أمام بعضهم بعضًا، وإصدار أصوات كهدير الجمال، والتصفيق بالكفين، بينما يدخل شخص يُسمى بـ«الحاشي» أو «المحوشي» إلى «الملعبة» وهي المنطقة أمام الصف أو بين الصفين المؤديين للدحيّة، من دون أن يتعرف عليه أحد ويكون بيده عصا أو سيف، يُلوح به أمامهم، وكانت في السابق مقتصرة على النساء، ولكن مع مرور الأعوام، أصبحت مختصة للرجال، ويتم التلويح بطرف «البشت».

ويواصل مهرجان زيتون الجوف الدولي، المنظم من قبل أمانة المنطقة، استقبال زواره، إذ تشهد النسخة الجديدة مشاركة 7 دول منتجة للزيتون، إلى جانب تنافس 45 مزارعًا و10 شركات زراعية محلية، لعرض أجود المحاصيل والزيوت.